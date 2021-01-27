Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские производители предупредили о возможном подорожании электроники из-за дефицита полупроводниковых микросхем, сообщает газета "Известия".

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский заявил, что при повышении стоимости редких деталей на складах импортеров компаниям приходится платить за услуги брокеров, которые находят остатки комплектующих по всему миру.

Также, по его словам, разработчикам в таких условиях приходится платить в том числе и за создание нового дизайна своего продукта. Покровский считает, что при локальном дефиците некоторых компонентов себестоимость устройств вырастет на несколько процентов.

"Больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Но также она распространяется на чипсеты (мобильные процессоры. – Прим.ред.), микрочипы для камер и модули NFC", – сообщил технический директор INOI Владимир Якушев.

В "АТБ Электроника", в свою очередь, подчеркнули, что ряд компаний уже подняли на этом фоне свои цены. Представители компании уточнили, что многие товары увеличились в цене на 20–30%, а есть и те, которые подорожали на 50%.

Ранее эксперты "Автостата" подсчитали, что цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году могут вырасти на 10 процентов, если курс доллара к рублю продолжит расти. По их данным, с 2014 года средневзвешенная цена новой машины в России выросла на 66 процентов.

