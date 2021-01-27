11:13
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Российские производители предупредили о возможном подорожании электроники из-за дефицита полупроводниковых микросхем, сообщает газета "Известия".
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский заявил, что при повышении стоимости редких деталей на складах импортеров компаниям приходится платить за услуги брокеров, которые находят остатки комплектующих по всему миру.
Также, по его словам, разработчикам в таких условиях приходится платить в том числе и за создание нового дизайна своего продукта. Покровский считает, что при локальном дефиците некоторых компонентов себестоимость устройств вырастет на несколько процентов.
"Больше всего ощущается нехватка микрочипов, которые управляют дисплеями. Но также она распространяется на чипсеты (мобильные процессоры. – Прим.ред.), микрочипы для камер и модули NFC", – сообщил технический директор INOI Владимир Якушев.
В "АТБ Электроника", в свою очередь, подчеркнули, что ряд компаний уже подняли на этом фоне свои цены. Представители компании уточнили, что многие товары увеличились в цене на 20–30%, а есть и те, которые подорожали на 50%.
Ранее эксперты "Автостата" подсчитали, что цены на новые легковые автомобили в России в 2021 году могут вырасти на 10 процентов, если курс доллара к рублю продолжит расти. По их данным, с 2014 года средневзвешенная цена новой машины в России выросла на 66 процентов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: