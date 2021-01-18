Раскрутили счетчик. Насколько в Москве взлетели цены на такси

Эксперты отметили рост стоимости поездок на такси в Москве

Из-за мороза трехминутная поездка на такси до метро в столице обходится в 500–600 рублей, передает телеканал Москва 24.

Эксперты говорят, что с погодой повышение цен не связано – по сравнению с началом весны прошлого года цены взлетели как минимум в полтора раза.

"Я вчера смотрела стоимость поездки до друзей, они живут в Бутове. Машина стоила 600 рублей, сейчас – 1 300", – поделилась москвичка.

"Километров семь я еду, это четыре станции метро. Выходит 300–400 рублей. Раньше было 250–270 рублей", – рассказала еще одна жительница столицы.

"Высокие стали цены. Раньше говорили, что это традиционное праздничное повышение тарифов, но моя последняя поездка говорит о том, что цены в целом повышены. Я вчера ехала с "Юго-Западной" в Новогиреево, около 900 рублей было. Раньше такая поездка обходились дешевле на 20%", – отметила собеседница телеканала.

По словам экспертов, за последние полгода в Москве повысились цены на такси на 50–70%. Водители такси подтверждают, что цены на их услуги действительно растут, но на спросе это не отражается.

"Скорее всего, морозы. Машин не хватает. Есть некоторые районы, где повышается коэффициент", – говорят таксисты.

В пресс-службе "Яндекс Go" отметили, что некорректно сравнивать весну и лето 2020 года с январем 2021 года, поскольку весной была другая ситуация из-за локдауна. Многие работали из дома, заторов в городе не было, и в тот момент предложение превышало спрос.

"Весной и летом 2020 года спрос на поездки у всех агрегаторов значительно снизился. Людям просто некуда было ездить. Из-за снижения деловой активности в городах, из-за самоизоляции и карантина дороги были пустыми, а свободных водителей – много. Поэтому сравнивать середину прошлого года и начало этого некорректно. Речь может идти об изменении дорожной ситуации из-за погоды и корректировке спроса, его восстановлении. Разумеется, все это влияет на цену поездки", – говорится в сообщении.

Большую роль играет и погода. Из-за морозов многие предпочитают ездить на такси, и, соотвественно, спрос повышается.

"Стоимость поездки на такси в "Ситимобил" формируется с помощью алгоритмов динамического ценообразования, которые учитывают множество факторов, например, загруженность дорог, прогнозируемую продолжительность поездки, количество машин на линии и даже погоду", – рассказали в пресс-службе компании.

Там также подчеркнули, что когда спрос увеличивается, цены поездки могут вырасти, так как задача алгоритмов – удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы и загрузить автомобили на линии. Во время действия режима самоизоляции и других ограничений из-за коронавируса спрос снижался, в связи с чем цены были ниже.

"К концу года мы наблюдали характерный для декабря спрос на такси с приходом холодов и праздников. В среднем чек подвержен сезонности, в связи с чем меняется в течение года", – добавили в "Ситимобил".

Ранее сообщалось, что новое мобильное приложение MaaS объединит столичный общественный транспорт, велопрокат, такси и каршеринг. Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, с его помощью москвичи смогут "бесшовно" проложить маршрут по городу с учетом наиболее выгодных тарифов перевозчиков.

По его словам, в нем можно будет увидеть и сравнить тарифы разных компаний, предлагающих транспортные услуги. В перспективе в приложение планируют добавить речной трамвай.