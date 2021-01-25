Счетная палата предупредила о риске дефицита товаров в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России может возникнуть дефицит товаров, вызванный регулированием цен на базовые продукты. Об этом сообщили в пресс-службе Счетной палаты.

Там отметили, что регулирование роста цен на базовые продукты является шагом, который направлен на поддержку населения с низким доходом.

"В то же время такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", – говорится в сообщении.

В Счетной палате также отметили, что производителям может быть невыгодно продавать товары по установленным ценам, а компенсации будут недостаточными для покрытия упущенной прибыли.

В декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты. Среди них, в частности, был документ о заключении соглашений по ценам на сахар и масло.

Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, была установлена тарифная квота на вывоз пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы.