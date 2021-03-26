ФАС подготовила проект о продлении ценовых соглашений по сахару и маслу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) представила проект постановления, согласно которому соглашение с производителями и торговыми сетями по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло продлят. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменения в постановление правительства РФ от 14 декабря 2020 года № 2094", предусматривающий продление срока действия постановления № 2094 в части сахара-песка до 1 июня 2021 года, в части масла подсолнечного – до 1 октября 2021 года", – говорится в пояснительной записке к документу.
Напомним, в декабре 2020 года на ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задела проблема с ценами на продукты. После этого премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений о стабилизации цен на продукты, в частности на сахар и подсолнечное масло.
Теперь стоимость сахара не может превышать 46 рублей за килограмм. Цена на подсолнечное масло не может быть выше 110 рублей за литр. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.
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