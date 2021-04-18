Назван самый правильный способ приготовления яиц

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Эксперты Национальной службы здравоохранения Англии назвали самый правильный способ приготовления яиц. Об этом пишет Express.

По мнению специалистов, лучшим способом готовки яиц является их варка. При этом рекомендуется не солить воду.

Кроме того, хорошим вариантом будет приготовить из яиц омлет. Эксперты советуют добавлять в блюдо нежирное молоко.

Наиболее вредным приготовлением яиц является жарка. При таком способе двукратно увеличивается содержание жира в продукте.

Ранее врач-сексолог, психотерапевт, президент "Профессионального объединения врачей сексологов" Евгений Кульгавчук перечислил опасные для мужчин продукты. Специалист порекомендовал мужчинам не употреблять кофе, алкоголь и мяту.