Диетолог рассказала, кому нельзя есть овсяную кашу

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Овсянка может представлять опасность для организма человека, считает диетолог Роксана Эхсани.
Она отметила, что особенно аккуратными необходимо быть тем, кто страдает синдромом раздраженного кишечника и другими схожими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Эхсани обратила внимание и на необходимость быть осторожнее со сладкими добавками к каше – фруктами, медом и другими, так как их употребление может спровоцировать повышение уровня сахара в крови, сообщает "Вечерняя Москва".
Альтернативой сладостям могут стать орехи, семена и различные специи, добавила диетолог. В заключение она предупредила, что лучше готовить кашу не на цельном молоке и сливках, которые являются источниками холестерина, а на воде.
Ранее россиянам рассказали о самых опасных для завтрака продуктах. Врач-диетолог Инна Кононенко заявила, что быстрозавариваемые каши могут навредить здоровью и привести к ожирению.
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