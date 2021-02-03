Диетолог назвала продукты, стимулирующие работу мозга

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Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.

Специалист заявила, что в еде должно присутствовать достаточное количество холина. Вещество имеется в яичном желтке, в овсянке и цветной капусте. Также большое количество холина содержится в мясе, особенно в баранине.

"Холин – это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса", – пояснила Соломатина.

Необходимы также продукты, содержащие витамин В12. При его недостатке человек начнет испытывать головокружения и усталость.

"Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо – печень, красное мясо", – дополнила диетолог.

Специалист отметила, что важно не злоупотреблять указанными продуктами. При переедании токсины из еды могут уничтожить все полезные свойства.

"Нужно также ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов", – посоветовала Соломатина.

Она добавила, что для достижения положительного эффекта рекомендуется отказаться от жарки продуктов. Вместо этого стоит использовать щадящую обработку.

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