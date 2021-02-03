Диетолог назвала продукты, стимулирующие работу мозга

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Названы продукты, стимулирующие работу головного мозга. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.
Специалист заявила, что в еде должно присутствовать достаточное количество холина. Вещество имеется в яичном желтке, в овсянке и цветной капусте. Также большое количество холина содержится в мясе, особенно в баранине.
"Холин – это предшественник ацетилхолина, который обеспечивает скорость передачи нервного импульса", – пояснила Соломатина.
Необходимы также продукты, содержащие витамин В12. При его недостатке человек начнет испытывать головокружения и усталость.
"Чтобы мозг постоянно получал кислород, необходимы продукты, содержащие железо – печень, красное мясо", – дополнила диетолог.
Специалист отметила, что важно не злоупотреблять указанными продуктами. При переедании токсины из еды могут уничтожить все полезные свойства.
"Нужно также ограничить количество сладостей с рафинированным сахаром и употреблять больше зелени, овощей и фруктов", – посоветовала Соломатина.
Она добавила, что для достижения положительного эффекта рекомендуется отказаться от жарки продуктов. Вместо этого стоит использовать щадящую обработку.
Ранее диетолог Андрей Бобровский предостерег от чрезмерного увлечения сыром. Специалист также дал советы, как не набрать из-за сыра лишний вес.
"Доктор 24": продукты для мозга
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