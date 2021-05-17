Эксперт объяснил, почему другие напитки не заменят воду

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Чай, кофе, соки и другие напитки воспринимаются человеческим организмом как еда и не помогают клеткам обновляться. Об этом Pravda.ru рассказал эксперт по минеральным водам, директор по развитию бизнеса ООО "СТЭЛМАС-Д" Михаил Ольхов.

"Если вы пьете все, кроме воды, вы свои клетки никак не обновляете. Потому что есть ключевой параметр – окислительно-восстановительный потенциал (ОВП). Вот он у воды, действительно хорошей, качественной, энергонасыщенной, соответствует нашей внутренней среде", – объяснил эксперт.

ОВП измеряется в милливольтах, у воды этот показатель достигает минус 50–70, что примерно соответствует показателю человеческого организма. Даже у бутилированной воды из магазина он доходит до минус 150 милливольт. Поэтому Ольхов советует в день выпивать 1,5–2 литра низкоминерализованной воды, желательно негазированной.

Кроме того, он коснулся лечебных свойств минеральных вод. Он рекомендует курсами по 30–40 дней пить воду с большим содержанием гидрокарбоната, поскольку она помогает организму очищаться. Ее стоит пить за 20 минут до приема пищи, при этом по утрам отдавая предпочтение большому стакану.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, как правильно пить воду во время жары. По ее словам, в течение дня с определенными интервалами нужно выпивать по 250 миллилитров воды.

Она также подчеркнула, что людям с хроническими заболеваниями стоит уделять питьевому режиму особое внимание.

