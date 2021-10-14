Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В ближайшие выходные в Москве ожидается теплая, но пасмурная погода, температура воздуха будет выше нормы на 2–3 градуса. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Погода в Московском регионе поменялась довольно быстро... <...> Небо затянуло облаками, начались дожди. Циклон с Балкан принесет в Москву очередную порцию осадков", – сказала синоптик Анна Васильева.
В пятницу в столичном регионе пройдут дожди, временами будет солнечно. Днем столбики термометров в Москве покажут +7...+9 градусов, а в Подмосковье – +6...+11 градусов. Порывы ветра будут достигать 12–14 метров в секунду.
В субботу и воскресенье будет также облачно с небольшими дождями. Воздух в Москве прогреется до +8...+10 градусов: пока в столичном регионе температура держится на 2–3 градуса выше нормы. Ветер стихнет до 5–10 метров в секунду.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что первый снег выпадет в Москве 19 октября, однако он будет сразу же таять и не сформирует снежного покрова.
По его словам, в ночь на 20 октября столбики термометров понизятся до нулевой отметки, а днем не поднимутся выше +3...+8 градусов: в таких условиях не исключено выпадение снега вперемешку с дождем.
Жителям столицы показали карту осадков
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