Лиса распугала прихожан храма в центре Москвы. С самого утра она носится по территории и мешает присутствующим.

Священники вызвали спасателей. В настоящее время сотрудники МЧС пытаются поймать лису. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.