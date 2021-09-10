Аварийно-спасательные работы завершили в Ногинске после взрыва газа

В Ногинске завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва газа в девятиэтажке. Эксперты МЧС указали, что в здании из-за ударной волны обрушились перекрытия с 1-го по 4-й этаж. Повреждены 17 квартир, из них 7 разрушены полностью. Теперь специалисты должны решить, можно ли восстановить здание.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.