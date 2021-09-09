Владелица криобизнеса прокомментировала кражу "замороженных тел" в Подмосковье

В Подмосковье две компании, которые специализируются на крионике – заморозке и сохранении людей, не поделили пациентов. Представители одной организации заявили, что у них попытались похитить оборудование вместе с телами клиентов. В другой компании утверждают, что ни о какой краже речи не идет: они всего лишь вернули принадлежавшее им по закону имущество. Рассказываем, что известно об этом необычном конфликте.



Кража замороженных тел

В Московской области бывшие супруги не смогли после развода поделить криобизнес. В 2006 году Валерия Удалова и Данила Медведев основали компанию "КриоРус", которая занималась заморозкой тел умерших людей и животных для их возможного оживления в будущем. По всей видимости, трещина в отношениях дала и сбой в работе.

С 2009 года Удалова занимала пост директора компании. Однако в ноябре 2019 года было проведено официальное собрание учредителей, где большинство проголосовали за снятие ее с должности. За несколько дней до этого события Валерия зарегистрировала на себя компанию с тем же названием "КриоРус", став единственной владелицей фирмы.

В свою очередь, бывшие коллеги и супруг Удаловой учредили собственную организацию под названием "Открытая крионика". Один из представителей компании Дмитрий Квасников недавно в своих соцсетях опубликовал сообщение, в котором обвинил Валерию в попытке похитить со склада сосуды Дьюара, в которых хранились тела людей. По его словам, все произошло днем 7 сентября.





Дмитрий Квасников один из учредителей компании "Открытая крионика" Сотрудники Удаловой в сговоре со смотрителем проникли на территорию криохранилища, вырезали часть стены ангара автогеном, слили большую часть азота из сосудов Дьюара и, погрузив их прямо с пациентами горизонтально на две машины, пытались увезти в сторону недостроенного криохранилища в Твери.

Квасников добавил, что полицейские якобы оперативно задержали сотрудников транспортной компании, сосуды вернули "Открытой крионике" и установили на прежние места. Он подчеркнул, что "нанесенный криопациентам и хранилищу ущерб еще только предстоит оценить".

"Надеемся, что правоохранительные органы согласятся с нашей позицией и уголовное дело в отношении Валерии будет возбуждено. Также поведение Валерии во время этого инцидента показывает, что она явно психически нестабильна и нуждается в немедленной психиатрической помощи", – заявил он.



Гендиректор компании "КриоРус" прокомментировала инцидент с похищением тел из криохранилища

Возвращали свое?

Удалова в беседе с журналистами подтвердила, что пыталась вернуть оборудование. Однако, с ее слов, ни о каком рейдерском захвате речи не идет. "Наша компания просто решила перевезти оборудование из одного места в другое", – уточнила она.





Валерия Удалова директор компании "КриоРус" Мой бывший муж, а также экс-соучредитель Данила Медведев пошел и написал в полиции ложный донос за то, что мы крадем наше же оборудование. В качестве доказательства он предъявил поддельный документ: якобы 5 лет назад он купил его у неизвестной компании. Сегодня мои адвокаты подали в суд на него за ложный донос и подделку документов.

Как рассказала Валерия, ее бывший муж якобы хочет все захватить себе и для этого "незаконными методами пытается давить" на нее. "Недавно он открыл компанию "Крионика", которая не обладает никакими ресурсами и компетенциями. Таким образом они пытаются украсть оборудование и очернить "КриоРус". У него просто коммерческий интерес", – утверждает она.

Однако Медведев категорически не согласен с позицией бывшей супруги. "Создала отдельную компанию, которая принадлежит ей на 100%. Назвала ее тоже "КриоРус" и путем каких-то махинаций заявила, что перевела туда все активы и всех клиентов, что является по многим пунктам незаконным", – считает он.

Мужчина пожаловался: складывается впечатление, будто Валерии неважно, что происходит с шансами пациентов на оживление.



Что будет с замороженными телами?

Бывший технический директор компании "КриоРус" Алексей Потапов объяснил, что дьюары могли пострадать из-за возникшего при наклоне давления, передают "Известия".

"Дьюар – это достаточно большое устройство, оно предназначено для хранения и использования в вертикальном виде. Если вы его наклоняете, то точка, где две части этого термоса соединяются, начинает испытывать большое давление под рычагом, потому что снизу этот термос ни к чему не прикреплен. Если вы пытаетесь перевозить дьюары с пациентами и жидким азотом и их наклоняете, то это давление еще больше и это повреждает дьюары", – рассказал Потапов.

Кроме того, при попытке транспортировки оборудования и его наклоне из горловины емкостей был вылит азот, отметил он.





Алексей Потапов бывший технический директор компании "КриоРус" При попытке похищения наших дьюаров произошел разлив этого азота, большая часть азота была вылита на землю.

При этом Потапов сообщил, что, после того как дьюары вернули на место, сотрудники фирмы сразу пополнили их азотом, поэтому криопациенты не должны были пострадать.

"Азота немного оставалось, и мы его долили сразу, как только получили эти дьюары. Сейчас с ними все в порядке. Они начали нагреваться, но не успели полностью разморозиться, не перешли через критические минусовые температуры, которые определяют условия хранения", – сообщил он.

Мужчина также добавил, что даже при отсутствии азота нагрев происходит в течение суток, поэтому замороженные до очень низкой температуры тела не должны были пострадать.

Как сообщают СМИ, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи дьюаров с замороженными телами.

Эксперименты в области крионики начались в начале XX века. Впервые человек был крионирован в 1967 году, после чего в мире открылись несколько компаний, специализирующихся на заморозке тел с возможностью их воскрешения в будущем.

На сайте компании "КриоРус" указано, что с ней в настоящий момент подписали контракты на крионику порядка 500 человек. "Количество наших сохраненных криопациентов – 81. Животных – 47", – говорится на сайте организации. В научной среде мнения по поводу эффективности крионики неоднозначны. Пока специалисты не нашли способ, как "воскрешать" тела.