Секрет бессмертия: когда люди станут киборгами

"Нераскрытые тайны": Как это работает - бессмертие

В каких телах мы встретим 3000 год? И смогут ли с нами поговорить размороженные пациенты криокамер? Что будет, если навсегда отключить ген старения? Об этом читайте в специальном сюжете телеканала "Москва Доверие".

Эликсир вечной молодости

2014 год. Нью-Йорк. Манхэттен. Археологи перекопали всю улицу Бауэри в поисках немецкого дворика, который стоял здесь в конце XIX века. Ничто не предвещало сделать эти раскопки уникальными, пока один из археологов не нашел странный пузырек с неизвестной жидкостью.

Надпись латиницы на пузырьке перевели и сразу же вызвали прессу. Ученым не терпелось, ведь в их руках оказался эликсир молодости, напиток, от которого вряд ли отказался бы хоть один житель земли. Рецепт эликсира оказался довольно простым.

Фармацевт московской аптеки воссоздал его в мельчайших деталях. Оказалось, что эликсир молодости – это обычное лекарство для пищеварительной системы. Очередная сенсация оказалась пустышкой.

"Достаточно горький эликсир, поскольку это все относится к горечям. Именно они регулируют процесс пищеварения, они стимулируют электролитный баланс крови", - говорит провизор-аналитик Артем Буслаев.

Впрочем, для европейцев того времени, средний срок жизни которых едва переваливал за 40 лет, это средство вполне могло продлить и молодость, и жизнь. Сейчас мы живем в два раза дольше, позднее стареем, комфортнее умираем, но по-прежнему мечтаем быть молодыми всегда. Возможна ли вечная жизнь?

"Современные технологии позволяют сделать гораздо больше, чем эликсиры непонятного производства и качества", - утверждает Артем Буслаев.

Президент фонда "Наука за продление жизни" Михаил Батин уверен: уже наши внуки будут стоять перед вопросом не кем быть, а в каком теле жить. Захотят, будут киборгами, а не любят металл – смогут вырастить себе свои же, но новые тела. В ожидании, пока ученые найдут способ воплотить его мечту в жизнь, Михаил заморозил своего деда.

"Я очень любил своего дедушку. Крионика – это лучшее средство в худших обстоятельствах. Мы многого не знаем, и поэтому мы можем заморозить мозг и посмотреть, что будет, потому что хуже уже не будет", - считает Батин.

Самого себя он собирается заморозить целиком, чтобы в будущем сначала выйти из вечной мерзлоты самому, а потом подобрать приличное тело деду. И потом на двоих съесть таблетку от старости.

"Мне хотелось бы быть самим собой: любить, чтобы тебя любили, есть, путешествовать, секс, игры, радости… Но для всего этого нужно быть живым", - говорит Михаил Батин.

Михаил уверен, что, если делать все по науке, холод сохранит его биологические ткани до того момента, когда ученые научатся правильно их размораживать. А там и до полного бессмертия недалеко. Дожидаться воскрешения изо льда ему предстоит здесь. Березки, бабочки – классический домик в деревне. Только за забором вместо теплицы криохранилище, кладбищем это не назовешь.

"Мы находимся в Московской области, где находится наше криогенное хранилище. В нем хранятся наши пациенты в сверхнизкой температуре", - говорит технический директор криокомпании Андрей Шведко.

Глицерин вместо крови

Дедушка Михаила Батина ожидает воскрешения в компании родственников почти всех сотрудников компании - всего 37 человек. И еще 120 тех, кто пришли по объявлению, ждут своей очереди. После смерти их кровь заменят раствором на основе глицерина - он защитит ткани от губительного воздействия кристаллов льда. Этот процесс называется перфузией.

"Кровь человека замещается несколькими растворами, специально подготовленными, тысячу раз исследованными на клетках и животных. При замораживании кристалликов льда становится очень мало, и они сами маленькие, круглые, не повреждают клетку", - объясняет генеральный директор криокомпании Валерия Удалова.

Домашний пес Валерии Удаловой стал первой в мире замороженной собакой. "14 животных уже крионировано, и несколько договоров есть на будущее, люди заранее заключили", - рассказывает Валерия Удалова.

Только когда глицерин полностью заменит кровь, тело охладят и доставят в криохранилище. Термос, дюар, пожалуй, самая чудовищная коммуналка столицы. Люди в ней, замороженные, подвешены по кругу за 1 миллион 200 тысяч рублей за место.

В центре находятся мозги, место оценивается в 400 тысяч рублей, а животные – в свободных зонах, стоимость зависит от крупности питомца. Покой пациентов нарушают лишь раз в месяц, когда добавляют в дюар жидкий азот.

"Здесь находятся наши пациенты при температуре -196 С. Эта температура прекращает какие-то либо процессы в организме и позволяет сохранить любой биологический объект невредимым практически вечно", - утверждает Андрей Шведко.

Фото: ТАСС/ Алексей Филиппов

Спрос на заморозку после смерти настолько высок, что Михаилу придется, похоже, перезимовывать не в огороде, а внутри целого города. В Университете по землеустройству разработали проект "Крионополя", который собираются построить во Владивостоке.

Здание соединит в себе современный некрополь и современное помещение для криопациентов. В одном здании на разных этажах будут храниться замороженные люди и те, кого похоронили навсегда.

"Криохранилище находится в этой части, в скальном грунте, т.е. непосредственно под скалой. А второе помещение криохранилища находится под зданием храма, на первом этаже", - рассказывает автор проекта "Крионополя" Александра Краева.

По стоимости разработчики сравнивают проект со строительством двух станций метро. А рабочими местами можно будет обеспечить 1000 человек.

"Это и водители, и заправщики азотом, безопасность, работа с вакуумными технологиями, художественная отделка самих аппаратов для хранения, организация мест для обрядовых церемоний", - поясняет профессор кафедры архитектуры Государственного университета по землеустройству Михаил Лимонад.

Ко всему прочему, в ледяном дворце будет ЗАГС. Проектировщики "Крионополя" позаботились и о хранении документов тех, кто еще может проснуться.

"Мы же должны обеспечить сохраннность их документов. Это покойники лишаются гражданства, а они-то не покойники - они криопациенты. Мы их заморозим и разморозим такими же прекрасными, как сегодня, только у них никаких знакомых не останется. Они все, как у Эйнштейна по теории относительности, сойдут в могилу, а вы останетесь жить при совсем другом составе лиц", - говорит Лимонад.

В другом теле

Впрочем, разморозку и оживление даже в далеком будущем никто не гарантирует. Это прописано в договоре.

"Договоры мы будем хранить, пока их не оживим либо пока наука не докажет, что это абсолютно невозможно. Мы не даем полных гарантий, потому что, с одной стороны, есть форс-мажор: война, падение метеорита, все что угодно, а с другой стороны, мы предполагаем, что развитие технологий позволит людей реанимировать, а вдруг мы ошибаемся – поэтому полной гарантии нет", - рассказывает Валерия Удалова.

"Я не верю, что криоконсервация, особенно теми топорными способами, что есть сейчас, может привести к тому, что людей будут оживлять. Это некая фантастика и упрощение. Вообще, в области сохранения молодости и вечной жизни большое количество упрощенцев", - говорит ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Максим Скулачев.

"Представьте себе компьютер, в котором есть некая память, которая стирается, если его выключить. Мозг – сплошь такая память. Он в непрерывном взаимодействии с нервами. Импульсы, которые носятся между миллиардами нервных клеток – это и есть наша память. Стоит остановить движение импульса – все будет стерто, как оперативная память в компьютере. Разморозить можно, даже если останутся неповрежденные клетки, но содержание исчезнет. Будет абсолютно бездушная материя", - объясняет заведующий лабораторией нейрофизиологии биологического факультета МГУ Александр Каплан.

"Можно заморозить мозг, а кто-нибудь пробовал его размораживать – я не знаю таких работ. Я думаю, это коммерческий подход", - считает доктор биологических наук Елена Терешина.

Противники замораживания задались вопросом: А что, если за секунду до полного отключения человеческий мозг поместить не в холод, а в максимально комфортные условия? Можно ли тогда рассчитывать, что он сможет дождаться появления бессмертного тела?

"Мозг стареет из-за тела. Нейродегенеративные процессы происходят за счет того, что тело отравляет жизнь мозга, старея. Как можно сохранить мозг, в какой среде – вот чем хотелось бы заниматься", - говорит Елена Терешина.

Если мечты ученых сбудутся и мозг удастся сохранить, то ему понадобится тело. В идеале – терминатор. Ученые собирают бессмертное железное тело по частям. В Америке создали глаза и уши, в Японии – рот. И если легкие терминаторы не требуются, то без сердца он, как и человек, не сможет.

Изобрести механическое сердце пытаются по всему миру. Спрос на него давно и стабильно высокий. В центре трансплантологии в год пересаживают около ста сердец, пока что от доноров. Михаил Огилько ждал чужое сердце два с половиной месяца, но оно так и не забилось в его груди.



"Сделали операцию, а имплантат не заработал. Что делать: или умирать, или искать счастливый случай", - рассказывает Михаил Огилько.

Выход был только один: подключать искусственное сердце и надеяться на чудо, на новое человеческое сердце. Счастливый случай – что в это время готовили к операции еще одного донора. Механическое биение своего третьего сердца Михаил под наркозом не ощущал.

Сердце это точнее будет называть системой механической поддержки кровообращения. Ее часто используют как временную меру, ведь заменить сердце на всю жизнь эта система не может.

"Этот аппарат существует уже несколько десятков лет, но габариты-то как холодильник. Сердце, которое можно вставить в тело человека, сейчас только проходит испытания", - говорит Александр Каплан.

Исскуственное сердце

Российские ученые разработали левый желудочек сердца для человека будущего. Он состоит из двух частей: самого клапана и зарядного устройства для него.

"Клапан весит немного, около 200 гр, а батарея – 400. И человеку нужно носить два таких зарядных устройства, как патронташ", - объясняет директор Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов Сергей Готье.

Возможно, в будущем искусственное сердце забьется в груди терминатора, но сейчас его вставляют живым людям. С искусственным наполовину сердцем, человек может прожить около 5 лет, но каждый день нужно следить, чтобы не закончилась батарейка – ее хватает на 6 часов – и чтобы в его организм не попала инфекция.

"Канал, по которому идет кабель, может служить путем проникновения инфекционных факторов и инфицирования машины как инородного тела", - рассказывает Сергей Готье.

Такое механическое сердце Михаилу не понадобилось. Пока он лежал на операционном столе, в больнице чудом появилось еще одно донорское сердце. В момент, когда оно совершило свой первый удар в груди Михаила, за тысячу километров, во Франции, забилось самое настоящее сердце терминатора.

Не левый или правый желудочек, а все целиком. Этот искусственный орган разрабатывали целых 20 лет. Он способен обеспечить малый и большой круги кровообращения и практически полностью заменить собой живое сердце.

"Это очень тонкая и точная разработка. И на данный момент это "сердце Капатти" было имплантировано одному пациенту точно. Я думаю, эта работа будет продолжена, и вскоре человечество получит хорошую модель человеческого сердца", - поясняет Сергей Готье.

Французское сердце создано из полимерных материалов и тканей свиней. Единственный недостаток сердца – вес в 1 килограмм, подойдет оно не всем, да и цена пока высока – 3,5 миллиона рублей.

С утра Михаил проснулся другим человеком, с новым сердцем и новыми планами на долгую, желательно, вечную, жизнь. Он уверен, что лет через 30 он сможет заменить донорское сердце современным протезом, да что там сердце – все тело.

"У меня хорошее воображение, я многое могу себе представить, в том числе и это. Если человеку с самим собой скучно, то ему это не нужно. А я смогу жить и в чужом, и в искусственном теле, я умею получать удовольствие от жизни. Я хочу жить", - говорит Михаил.

"План города": Как разрабатываются современные протезы

Люди-киборги

В неизбежности появления киборгов мало кто сомневается.

"Мне кажется, что создание основных органов – сердце, печень, почка – может быть в течение 10 лет. Все остальное – 50-60 лет. Но это обозримое будущее. И мы сейчас говорим только об искусственных органах", - утверждает Александр Каплан.

"Речь идет о роботе, который не будет иметь никаких биологических тканей внутри себя. Такого робота создать вполне возможно, но только постепенно, то есть на каком-то этапе это будет киборг – соединение человека с электронными устройствами", - говорит доктор биологических наук, профессор Александр Фролов.

Двухкратный чемпион паралимпийских игр 2006 года, призер 2010-го, заслуженный мастер спорта России Владимир Киселев, потерял обе ноги в 12 лет. Спустя 2,5 десятка лет он, наконец, смог получить протезы, которые заменили ему ноги.

"Спустя только 25 лет я смог ощутить на себе эти прелести жизни по сравнению с предыдущими протезами", - рассказывает Владимир Киселев.

"Самое интересное в этой системе – коленный механизм. Одна из последних мировых разработок. Он полностью имитирует движения человека", - объясняет техник-ортопед Андрей Наконечный.

Протезы нового поколения дают обладателям невероятные возможности. На таких искусственных ногах легко подняться по лестнице и даже прокатиться на велосипеде. А при помощи компьютера через Bluetooth можно подобрать подходящий режим.

Ученые создали протез, способный передавать ощущения

Спортсмен получил протез бесплатно после победы на параолимпийских играх. Рыночная цена такой ноги - около двух миллионов рублей. Примерно столько же стоит бионический протез руки. Искусственная кисть может поворачиваться, сгибать и разжимать пальцы, как живая.

"Электроды считывают мышечный сигнал и передают его на процессор, он преобразует мышечный сигнал в электронный, а затем с помощью мышц сгибателей и разгибателей происходит раскрытие и закрытие кисти", - рассказывает техник-ортопед Алексей Величко.

В отличие от предшественников, у новой руки-протеза все пальцы рабочие, даже большой. Но искусственное тело будущего еще можно будет радикально модифицировать, считают молодые ученые из МГУ. Терминатора вполне можно будет сделать Шивой с руками в каком угодно количестве.

"Это носимый манипулятор, которым можно будет управлять параллельно с конечностями человека", - утверждает аспирант биологического факультета МГУ Даниил Кирьянов.

Прототип третьей руки сейчас проходит испытания. Ученые пытаются найти способ управлять ею без лишних усилий.

"Я, например, сижу что-то пишу, тут зазвонил телефон, и я подумал надо бы взять трубку, а мой манипулятор сделал это – это возможно", - говорит Александр Каплан.

Итак, у терминатора будущего будут искусственные внутренние органы, железные руки и ноги, он сможет добавлять себе все новые нужные части тела.

"Пока все это есть по отдельности, нужно будет все это связать воедино, заставить работать. Нужна будет специальная вычислительная машина и спецтехника", - объясняет Каплан.

Силой мысли

Чтобы мозг научился управлять искусственным телом как своим, в первую очередь нужно научиться понимать без слов, чего он хочет. А затем передавать эти команды отдельным частям тела. Такой фокус ученые уже могут проделать с рукой.

Интерфейс мозга-компьютера работает так: датчики, закрепленные на голове, считывают реакцию мозга на определенные действия. Компьютер запоминает ее и превращает в команду для искусственной руки.

"Мы сначала тренируем человека, подсматриваем в электрической активности, что же такое происходит в ней, когда человек не делает что-то, а просто думает об этом, и потом пользуемся этой подсказкой. Везде принцип один: мы заранее должны изучать этого конкретного человека и потом уже настраиваться именно на него", - говорит Александр Каплан.

В данном случае нужно внимательно следить за мигающими лампами на пальцах протеза и думать о каждом из них. Датчики считают реакцию мозга и передадут его в компьютер, и в следующий раз, когда вы захотите согнуть мизинец, программа это поймет и направит сигнал в искусственную руку.

Технологию управления искусственными частями тела разрабатывают сразу несколько лабораторий, соревнуются в скорости чтения мыслей. Чем быстрее приборы начнут расшифровывать намерения мозга, тем проще будет управлять искусственным телом. Эти датчики определяют не только электрическую активность мозга, но и изменения химического состава.

"Когда у вас какая-то часть мозга вовлечена в решение какой-либо задачи, увеличивается к ней кровоток, и естественно меняется соотношение окисленного и неокисленного гемоглобина. На этом основан эффект ФМРТ (функциональная магнитно-резонансная томография - ред.)", - объясняет Александр Фролов.

Но какое бы совершенное тело нас ни ожидало в будущем, замороженный и сохраненный в комфортных условиях мозг все равно когда-нибудь умрет.

"Вообще, видовая продолжительность жизни человека – 120 лет. После 60 лет жизни человеку было дано еще 60 для того, чтобы он мыслил, выдавал интеллектуальный продукт", - утверждает Елена Терешина.

Аватары вместо мозга

Так о каком бессмертии может идти речь, если даже в искусственном теле мозг доживает максимум до 120? Активисты общественного движения "Россия 2045" считают, что в будущем нам эта часть тела вообще не понадобится.

Они верят, что бессмертным человек станет уже через 30 лет, и делят этот путь на 4 этапа, каждый из которых должен подарить миру своего аватара. Первый должен закончиться уже к 2020 году. Это будет копия человека, которой можно будет управлять на расстоянии.

Аватар Б хотят создать к 2025 году – мозг человека хотят пересадить в искусственное тело. Следующая ступень эволюции – Аватар В – искусственная копия человека, в которую переносится лишь сознание человека, мозг уже не понадобится.

Сознание оцифровано и сохранено в компьютере. Конечная цель проекта – превращение человека в голограмму – это должно произойти в 2045 году. Как именно мы растворимся в пространстве и станем голограммой, пока не ясно, но идея создания бессмертного протеза для человеческого мозга начинает воплощаться в жизнь.

"В Университете в Калифорнии есть профессор Теодор Бергер, он пытается сделать протезирование гипокампа. Гипокамп – это отдел мозга, клоторый ответственнен за краткосрочную память. Сейчас ученые проводят тесты на крысах, но вскоре планируют провести на людях. И постепенно можно будет снять эту ткань этим протезированием. Мне кажется, это более мягкий и прогрессивный путь. Можно будет создать симбиоз электроники и нервной системы", - поясняет Александр Фролов.

Фото: M24.ru/ Игорь Иванко

Похоже, что наш киборг готов – искусственное тело и искусственный мозг. Для тех, кто не любит роботов, есть другой путь – выращивать из стволовых клеток новые органы и бесконечно менять их, если что-то выйдет из строя. В институте трансплантологии таким образом научились создавать хрящи, испытания прошли успешно.

"Были коленные хрящи кроликов разрушены, а затем заполнены матриксом, содержащим стволовые клетки этого кролика. В итоге мы получили восстановление поверхностей хрящей и соответствующие функции", - рассказывает Сергей Готье.

Ученые умеют выращивать из стволовых клеток внутренние органы, кожу и даже кости. Скоро дойдет очередь и до самых сложных частей тела.

"Время пройдет, все это будет развиваться, и мы подойдем к созданию многофункциональной ткани – это ядра мозга, сетчатка глаза", - говорит доктор медицинских наук, профессор Александр Тепляшин.

Стволовые клетки есть у каждого человека, они отвечают за восстановление, регенерацию. Когда заживает порез на руке или постепенно восстанавливаются клетки печени, все это их работа. С возрастом деление стволовых клеток затормаживается.

Но если запастись этим биоматериалом заранее, можно создать свой собственный неиссякаемый источник и пользоваться им всю жизнь. Такова идея клеточного банка, созданного профессором Тепляшиным.

"Мы храним в сосудах Дюара очищенные стволовые клетки. Он миниатюрный, и в каждую бочку влезает порядка 3, 5 тыс человек. Это неиссякаемый источник, который можно периодически размораживать и использовать практически по жизни", - рассказывает Александр Тепляшин.

Банк пополняется элементами из жировой ткани, кожи, костного мозга. После обработки в лаборатории этот запас можно использовать, к примеру, в лечении сложных переломов.

"Есть клетки костного мозга, которые участвуют в создании костной ткани. На этом основано создание биологического эквивалента кости, который мы сделали, – скоро начнутся испытания на людях. Нигде в мире я такого не видел. Можно вырастить участок кости, вставить его, и он приживется за три месяца", - объясняет Тепляшин.

Фото: M24.ru/ Игорь Иванко

Как обрести бессмертие

Человек будущего, выращенный из собственных клеток, может показаться гораздо привлекательнее киборга. Но и он пока еще далек от идеала. А что, если сделать так, чтобы наше тело просто не старело и не изнашивалось?

"Почему мы стареем, до конца не известно. Это одна из загадок биологии. По всем признакам, получается, что старение – генетическая программа", - говорит Максим Скулачев.

Генетики всей планеты пытаются понять, как отключить ген старения. И главное – над кем провести такой эксперимент.

"Допустим, мы усилием своего мозга, предположим, что это за ген, вырастим ребенка с его отключением. А что, если мы ошиблись, и этот ген отвечает за что-то другое – как мы это будем объяснять человеку? Это невозможно", - утверждает Максим Скулачев.

Пока генетики ищут добровольцев, биологи предлагают свой рецепт бессмертия. Они считают, что, избавив клетки от свободных радикалов, можно подарить себе десятки лет молодости.

"Все, кто дышит, окисляют природные вещества, чтобы получить энергию, они синтезируют часть кислорода во благую цель, а часть его превращают в сильнейший яд, который носится по всему нашему организму, окисляет липиды, вносит мутацию в ДНК, и вообще непонятно, зачем это происходит. И мы придумали способ как засунуть антиоксидант именно в то место, где свободные радикалы появляются. Если все получится, мы сможем в 60 лет себя чувствовать на 30-35. Я бы хотел жить так: жить до 90 лет молодым и здоровым, а потом сгореть за 5 лет", - считает Максим Скулачев.

Говорить о создании одной универсальной таблетки от старости, еще рано. Да и вряд ли она когда-нибудь появится. Но Людмила Чурсина годам сдаваться не намерена. Она посещает криосауну – можно и при жизни ощутить на себе низкие температуры.

"Я уже год посещаю эту процедуру, и обхожусь без каких-либо таблеток по поводу суставов, и вообще. Меня криосауна удивительно поддерживает", - говорит Народная артистка СССР Людмила Чурсина. Принцип работы криосауны прост – жидкий азот охлаждает организм и вызывает защитную реакцию.

"Когда человек выходит из криосауны, у него капилляры расширяются, улучшается обмен веществ, потому что метаболизм запускается. Микроциркуляция открывается", - рассказывает доктор медицинских наук, профессор Владимир Потапов.

Так сколько же нам отпущено: 100, 200, 300 или целая вечность? Пока ученые не могут поставить точку, а значит и тайна бессмертия пока не раскрыта.