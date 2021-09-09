"Московский патруль": полицейские задержали участников драки на Рязанском проспекте

Борьба за внимание дамы на Рязанском проспекте закончилась печально для обоих оппонентов.

Одного – госпитализировали медики, а другого – забрали полицейские. Городская система видеонаблюдения зафиксировала конфликт

Нападавшим оказался 29-ти летний приезжий. За нанесение тяжких телесных повреждений ему грозит до восьми лет заключения

Об этом – в программе "Московский патруль".