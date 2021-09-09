Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер"

Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и о жертвах взрыва в Ногинске. Так президент начал заседание Российского организационного комитета "Победа".

"Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", – сказал президент.

Также он напомнил о трагедии в Московской области, указав, что в результате взрыва газа в доме есть пострадавшие и погибшие.

"Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", – призвал он.

Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.

Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.

Взрыв в жилом здании в Ногинске также прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Семь человек погибли.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.