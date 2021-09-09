Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер"
Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве и о жертвах взрыва в Ногинске. Так президент начал заседание Российского организационного комитета "Победа".
"Вы знаете, что вчера ушел из жизни руководитель министерства по чрезвычайным ситуациям Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их, и Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг, погиб сам, пытаясь спасти жизнь другого человека", – сказал президент.
Также он напомнил о трагедии в Московской области, указав, что в результате взрыва газа в доме есть пострадавшие и погибшие.
"Я вас прошу минутой молчания почтить память всех ушедших наших граждан", – призвал он.
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября, спасая человека на межведомственных учениях в Норильске. Министр приехал в Дудинку, где совместно с губернатором Красноярского края Александром Уссом проверял ход строительства новой пожарной части.
Зиничев стоял с известным кинорежиссером Александром Мельником на краю выступа. Последний поскользнулся и сорвался в воду, а глава МЧС бросился за ним. Владимир Путин подписал указ о присвоении Евгению Зиничеву звания Героя России посмертно.
Взрыв в жилом здании в Ногинске также прогремел 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В Минздраве сообщили, что в результате взрыва пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Семь человек погибли.
По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим.
Главе МЧС Евгению Зиничеву присвоили звание Героя России посмертно
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