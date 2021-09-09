Полиция задержала женщину, выкинувшую ребенка в мусоропровод дома в Ясеневе

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Женщину, которую подозревают в том, что она выбросила новорожденную дочь в мусоропровод жилого дома в Ясеневе, задержала полиция. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимир Васенин.

"Инспекторы отделения по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Ясенево задержали женщину, бросившую своего новорожденного ребенка в мусоропровод в доме на Литовском бульваре", – сказал он.

По словам Васенина, подозреваемой оказалась 36-летняя мать новорожденной.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова рассказала, что подозреваемая сейчас находится в одной из столичных больниц. Следователи приступят к проведению с ней необходимых следственных действий после того, как женщина получит медицинскую помощь.

Новорожденную девочку обнаружили в мусоропроводе в одном из домов на Литовском бульваре утром 9 сентября.

Уточнялось, что ребенку было, предположительно, не больше суток, он был завернут в полиэтиленовый пакет. Видимых телесных повреждений у девочки не нашли.