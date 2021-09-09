Семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят по 1 млн руб

Семьям погибших при взрыве газа в Ногинске выплатят компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Соответствующий документ подписал глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Кроме того, жителям пострадавших квартир выплатят экстренную социальную помощь.

Накануне из-под завалов извлекли тело четвертой жертвы. Ею оказалась женщина. Затем было обнаружено тело пятого погибшего – им оказался ребенок.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей. По данным экстренных служб, хлопок газа привел к полному разрушению 17 квартир.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за утечки газа. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Местные власти объявили трехдневный траур по погибшим. Празднование Дня города, 11 сентября, в Ногинске также отменено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.