"Московский патруль": москвичка пожаловалась на соседа, заливающего ее 2 месяца

В программу "Московский патруль" с просьбой о помощи обратилась пенсионерка Татьяна Клычкова. Уже два месяца женщину заливает сосед сверху.

Попасть в квартиру обидчика не может ни она, ни другие пострадавшие. По словам пенсионерок, в 2020 их соседа судили за нанесение побоев и тогда даже назначили условное наказание. Возможно, в ближайшее время мужчине вновь придется предстать перед судом только уже по другому поводу.

Об этом – в программе "Московский патруль".