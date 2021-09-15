Гендиректор компании, обслуживающей газовое оборудование в Ногинске, отправлен под арест

Гендиректор компании, которая обслуживала газовое оборудование в доме в Ногинске, отправлен под домашний арест. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следователей, компания не выявила неисправность оборудования, из-за этого произошла большая утечка газа в одной из квартир. А из-за плохой системы вентиляции газ скопился в другой квартире. В итоге произошел взрыв.

Взрыв в жилом здании в Ногинске прогремел в среду, 8 сентября. В результате произошло обрушение нескольких этажей, всего было разрушено 17 квартир. В ходе разбора завалов спасатели МЧС обнаружили тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка.

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