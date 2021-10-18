Лису заметили на территории храма Василия Блаженного в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Лису заметили на территории Покровского собора в центре Москвы утром 18 октября, сообщает Агентство "Москва".

Камеры наружного наблюдения запечатлели необычного гостя в 05:20. Лиса находилась на территории храма несколько минут. Отмечается, что такой случай произошел впервые за все время наблюдений.

Администрация Государственного исторического музея сообщила о животном в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. По словам экспертов, здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать пищу либо страдать заболеванием.

