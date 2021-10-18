Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

11:27

Лису заметили на территории храма Василия Блаженного в Москве

город животные

Фото: телеграм-канал "Агентство Москва"

Лису заметили на территории Покровского собора в центре Москвы утром 18 октября, сообщает Агентство "Москва".

Камеры наружного наблюдения запечатлели необычного гостя в 05:20. Лиса находилась на территории храма несколько минут. Отмечается, что такой случай произошел впервые за все время наблюдений.

Администрация Государственного исторического музея сообщила о животном в столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды.

Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. По словам экспертов, здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать пищу либо страдать заболеванием.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать