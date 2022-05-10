В Москве сняты ограничения для транспорта в районе запуска салютов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сняты все ограничения для движения транспорта, введенные на время праздничного фейерверка в Москве.

Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, в штатном режиме работают и все станции московского метрополитена.

Фейерверк и артиллерийский салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прогремели с 36 точек Москвы.

Пиротехнические и салютные установки разместили в парке Победы, Лианозовском и Измайловском парках, на Лужнецкой набережной, ВДНХ и других городских площадках.

В этом году в пиротехническом шоу использовали более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок. В финале представления небо озарилось цветами российского флага.

Ранее сообщалось, что на большинстве улиц в центре Москвы восстановлено движение транспорта после парада Победы. Речь идет об улице Большая Ордынка, Пятницкой и Москворецкой улицах.

Также машины снова могут проехать по Новой площади, улице Охотный ряд, Моховой улице и Пушкинской площади. Чуть раньше ограничения сняли на 1-й и 2-й Брестских улицах, в Большом Путинковском переулке, на улицах Малая Дмитровка, Петровка и Мясницкая, в Лубянском проезде.