Где смотреть салют 9 Мая в Москве

Вечером 9 Мая в небе над столицей прогремит салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, куда идти и какие площадки выбирать, чтобы обзор был максимально выигрышным.



Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во сколько

Салют запланирован на 22:00 после завершения праздничных мероприятий. Продолжительность – 10 минут. В этом году для запуска используют больше 70 самоходных пусковых установок и свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.

Площадки

Всего увидеть залпы можно будет на более чем 30 площадках во всех округах города:

ЦАО

Парк Горького

Спорткомплекс "Лужники"

Сад "Эрмитаж"

"Красногвардейские пруды"

Парк "Таганский"

Москворецкая набережная

Сад им. Н. Э. Баумана

ВАО

"Сокольники"

Перовский парк

Измайловский парк (территория городка им. Баумана и Аллея Большого круга, 7)

СВАО

Лианозовский парк

Сквер по Олонецкому проезду

ВДНХ

Парк "Алтуфьево"

СЗАО

Парк "Северное Тушино"

Ландшафтный парк "Митино"

ЗАО

Парк Победы на Поклонной горе (Аллея Партизан и холм у входной площадки)

Улица Василия Ботылева, 43 (возле КЦ "Рублево")

Улица Федосьино, дом 18 (возле Малого Федосьинского пруда)

Парк им. 50-летия Октября

ЮАО

Парк им. Юрия Лужкова

Братеевский каскадный парк (набережная Москвы-реки)

ЮЗАО

Главный корпус РУДН

Парк "Усадьба Воронцово"

Южное Бутово (Адмирала Лазарева, на берегу пруда)

ЮВАО

Парк "Кузьминки" (площадка РОСТО и улица Кузьминский парк, дом 1, строение 2)

САО

Парк Дружбы

ТиНАО

Троицк (территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П. Н. Лебедева РАН)

Краснопахорское (рядом с парком Победы и в 400 метрах от спортивного парка "Красная Пахра")

Щербинка (улица Театральная, рядом с Дворцом культуры)

Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на Юбилейной)

Поселение Сосенское (Старопрокшинское шоссе, возле круговой развязки)

ЗелАО

Парк Победы (нижняя площадка фонтана у пруда)

В первом ряду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заранее стоит продумать, откуда вы хотите любоваться фейерверком. Можно либо выбрать ближайший парк из списка, либо рассмотреть другие варианты. Наиболее популярные (поэтому нужно быть готовым к большому числу зрителей) – смотровые возле МГУ и РАН. Если заблаговременно купить билет, то можно попасть и на смотровые в "Москва-Сити" – оттуда откроется отличный вид на залпы по всему городу. Еще одна площадка, о которой вспоминают не так часто, – на крыше ворот в Парке Горького (но стоит учитывать, что проход туда тоже платный).

Один из вариантов, который запомнится надолго, – прогулка по Москве-реке: теплоход отправляется заранее, поэтому до самого салюта пассажиры успевают полюбоваться весенней столицей. Для этого, например, подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом, плюс ко всему, многие компании предлагают специальные праздничные рейсы.

Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.