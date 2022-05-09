Где смотреть салют 9 Мая в Москве

Вечером 9 Мая в небе над столицей прогремит салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, куда идти и какие площадки выбирать, чтобы обзор был максимально выигрышным.
Во сколько
Салют запланирован на 22:00 после завершения праздничных мероприятий. Продолжительность – 10 минут. В этом году для запуска используют больше 70 самоходных пусковых установок и свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.
Площадки
Всего увидеть залпы можно будет на более чем 30 площадках во всех округах города:
ЦАО
- Парк Горького
- Спорткомплекс "Лужники"
- Сад "Эрмитаж"
- "Красногвардейские пруды"
- Парк "Таганский"
- Москворецкая набережная
- Сад им. Н. Э. Баумана
ВАО
- "Сокольники"
- Перовский парк
- Измайловский парк (территория городка им. Баумана и Аллея Большого круга, 7)
СВАО
- Лианозовский парк
- Сквер по Олонецкому проезду
- ВДНХ
- Парк "Алтуфьево"
СЗАО
- Парк "Северное Тушино"
- Ландшафтный парк "Митино"
ЗАО
- Парк Победы на Поклонной горе (Аллея Партизан и холм у входной площадки)
- Улица Василия Ботылева, 43 (возле КЦ "Рублево")
- Улица Федосьино, дом 18 (возле Малого Федосьинского пруда)
- Парк им. 50-летия Октября
ЮАО
- Парк им. Юрия Лужкова
- Братеевский каскадный парк (набережная Москвы-реки)
ЮЗАО
- Главный корпус РУДН
- Парк "Усадьба Воронцово"
- Южное Бутово (Адмирала Лазарева, на берегу пруда)
ЮВАО
- Парк "Кузьминки" (площадка РОСТО и улица Кузьминский парк, дом 1, строение 2)
САО
- Парк Дружбы
ТиНАО
- Троицк (территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П. Н. Лебедева РАН)
- Краснопахорское (рядом с парком Победы и в 400 метрах от спортивного парка "Красная Пахра")
- Щербинка (улица Театральная, рядом с Дворцом культуры)
- Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на Юбилейной)
- Поселение Сосенское (Старопрокшинское шоссе, возле круговой развязки)
ЗелАО
- Парк Победы (нижняя площадка фонтана у пруда)
В первом ряду
Заранее стоит продумать, откуда вы хотите любоваться фейерверком. Можно либо выбрать ближайший парк из списка, либо рассмотреть другие варианты. Наиболее популярные (поэтому нужно быть готовым к большому числу зрителей) – смотровые возле МГУ и РАН. Если заблаговременно купить билет, то можно попасть и на смотровые в "Москва-Сити" – оттуда откроется отличный вид на залпы по всему городу. Еще одна площадка, о которой вспоминают не так часто, – на крыше ворот в Парке Горького (но стоит учитывать, что проход туда тоже платный).
Один из вариантов, который запомнится надолго, – прогулка по Москве-реке: теплоход отправляется заранее, поэтому до самого салюта пассажиры успевают полюбоваться весенней столицей. Для этого, например, подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом, плюс ко всему, многие компании предлагают специальные праздничные рейсы.
Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.