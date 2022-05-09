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09 мая, 15:33

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Где смотреть салют 9 Мая в Москве

Салют в День Победы: где, во сколько и откуда смотреть
городпраздникиДень Победы

Вечером 9 Мая в небе над столицей прогремит салют в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Рассказываем, куда идти и какие площадки выбирать, чтобы обзор был максимально выигрышным.

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Во сколько

Салют запланирован на 22:00 после завершения праздничных мероприятий. Продолжительность – 10 минут. В этом году для запуска используют больше 70 самоходных пусковых установок и свыше 11 тысяч фейерверочных изделий.

Площадки

Всего увидеть залпы можно будет на более чем 30 площадках во всех округах города:

ЦАО

  • Парк Горького
  • Спорткомплекс "Лужники"
  • Сад "Эрмитаж"
  • "Красногвардейские пруды"
  • Парк "Таганский"
  • Москворецкая набережная
  • Сад им. Н. Э. Баумана

ВАО

  • "Сокольники"
  • Перовский парк
  • Измайловский парк (территория городка им. Баумана и Аллея Большого круга, 7)

СВАО

  • Лианозовский парк
  • Сквер по Олонецкому проезду
  • ВДНХ
  • Парк "Алтуфьево"

СЗАО

  • Парк "Северное Тушино"
  • Ландшафтный парк "Митино"

ЗАО

  • Парк Победы на Поклонной горе (Аллея Партизан и холм у входной площадки)
  • Улица Василия Ботылева, 43 (возле КЦ "Рублево")
  • Улица Федосьино, дом 18 (возле Малого Федосьинского пруда)
  • Парк им. 50-летия Октября

ЮАО

  • Парк им. Юрия Лужкова
  • Братеевский каскадный парк (набережная Москвы-реки)

ЮЗАО

  • Главный корпус РУДН
  • Парк "Усадьба Воронцово"
  • Южное Бутово (Адмирала Лазарева, на берегу пруда)

ЮВАО

  • Парк "Кузьминки" (площадка РОСТО и улица Кузьминский парк, дом 1, строение 2)

САО

  • Парк Дружбы

ТиНАО

  • Троицк (территория Троицкого обособленного подразделения Физического института имени П. Н. Лебедева РАН)
  • Краснопахорское (рядом с парком Победы и в 400 метрах от спортивного парка "Красная Пахра")
  • Щербинка (улица Театральная, рядом с Дворцом культуры)
  • Роговское, поселок Рогово (рядом с домом 1а на Юбилейной)
  • Поселение Сосенское (Старопрокшинское шоссе, возле круговой развязки)

ЗелАО

  • Парк Победы (нижняя площадка фонтана у пруда)

В первом ряду

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Заранее стоит продумать, откуда вы хотите любоваться фейерверком. Можно либо выбрать ближайший парк из списка, либо рассмотреть другие варианты. Наиболее популярные (поэтому нужно быть готовым к большому числу зрителей) – смотровые возле МГУ и РАН. Если заблаговременно купить билет, то можно попасть и на смотровые в "Москва-Сити" – оттуда откроется отличный вид на залпы по всему городу. Еще одна площадка, о которой вспоминают не так часто, – на крыше ворот в Парке Горького (но стоит учитывать, что проход туда тоже платный).

Один из вариантов, который запомнится надолго, – прогулка по Москве-реке: теплоход отправляется заранее, поэтому до самого салюта пассажиры успевают полюбоваться весенней столицей. Для этого, например, подойдут прямые маршруты между Киевским вокзалом и Новоспасским мостом, плюс ко всему, многие компании предлагают специальные праздничные рейсы.

Кроме того, хорошо видно фейерверки традиционно будет с Пушкинского, Крымского и Патриаршего мостов, а также с моста Богдана Хмельницкого (рядом со станцией метро "Киевская"), но прийти туда стоит заранее, так как непосредственно перед началом занять места "в первом ряду" уже вряд ли удастся.

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