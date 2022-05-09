Фейерверк в честь Дня Победы. Прямой эфир

С 36 точек столицы гремит артиллерийский салют и озаряет небо фейерверк в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Пиротехнические и салютные установки разместились в парке Победы, Лианозовском и Измайловском парках, на Лужнецкой набережной, ВДНХ и других городских площадках.

В этом году в пиротехническом шоу будут использованы более 11 тысяч фейерверков и свыше 70 самоходных пусковых установок.

В финале представления небо озарится цветами флага.