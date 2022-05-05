Банк России выпустил монеты в честь Дня Победы

В честь Дня Победы Банк России выпустил особые монеты. Они выполнены из серебра. На одной изображен орден "Победы" и салют на фоне Кремля. Другая монета – с портретом летчика-аса Амет-Хана Султана на фоне летящих самолетов.

Номинал монет – 2 и 3 рубля. Тираж каждой монеты составил 3 тысячи штук. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.