Парад Победы начался на Красной площади в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался в столице.

"Внимание, говорит и показывает Москва, слушайте и смотрите Красную площадь. В ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов парад Победы!" – раздалось над Красной площадью. Этими словами традиционно начинаются парады в честь Победы над фашизмом.

Под звуки песни "Священная война" на Красную площадь вносят государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия.

Колонны пехоты и техники пройдут по Красной площади. В этом году в параде принимают участие 11 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.

В составе шествия впервые пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В первый раз по Красной площади проедут и современные 122-миллиметровые РСЗО "Торнадо-Г" с автоматизированной системой управления наведением и огнем.

Из-за погоды авиационная часть парада Победы отменена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия отпразднует День Победы так, как это делается из года в год. По его словам, это самый святой праздник в стране.

Он также сообщил, что Москва в этом году не приглашала на празднование Дня Победы лидеров из других стран.

