Все льготы для участников СВО будут распространены и на мобилизованных – Матвиенко

Льготы для участников СВО, в том числе медицинские и налоговые, будут распространены и на тех, кто попадет под частичную мобилизацию. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что по поручению президента готовятся поправки в законодательство, направленные на обеспечение трудовых гарантий участникам специальной военной операции.

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