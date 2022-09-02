В России начнут регулировать деятельность психологов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В России появится документ, регулирующий деятельность психологов, рассказал "Парламентской газете" декан факультета психологии МГУ, академик РАО Юрий Зинченко.
По его словам, подготовка законопроекта "О психологической помощи" возобновилась более шести лет назад. Академик отметил, что актуальность закона прежде всего обусловлена появлением большого количества лжеспециалистов, которые под видом психологической помощи оказывают услуги по экстрасенсорике, целительству, магии, гаданию, колдовству или астрологии.
"Во времена пандемии, когда все были вынуждены сидеть в своих домах, динамика популярности услуг психологов резко подскочила. Люди нуждались в поддержке, в помощи. И благодаря сложной ситуации в мире появилось множество тех, кто предлагает свои услуги, при этом не имея соответствующего образования. В результате, как это обычно бывает, страдают обычные люди, ведь за их здоровье фальшивые врачи не несут никакой ответственности. Такой расклад унижает и дискредитирует саму идею психологии", – поделился Зинченко.
Он отметил, что с 2008 года Российское психологическое общество осуществляет свою деятельность благодаря добровольной аттестации практикующих специалистов. Зарубежная практика регулирования подобной помощи более успешно реализуется на законодательном уровне. Но добровольная аттестация помогает российским специалистам как приобрести опыт, так и укоренить этические нормы среди профессионалов своего дела.
"Законопроект поможет отрегулировать государственную политику в сторону психологической помощи, а также установит гарантии на качество полученной услуги. В документе будет обозначено определение подобной помощи. В нем уточнят, кто имеет право оказывать услугу, чем отличается психолог от психиатра и многое другое", – отметил он.
Документ поможет разобраться с видами и формами психологической помощи, ее особенностями. Законопроект закрепит зоны отвественности профессионального психолога во время оказания услуг людям.
Ранее сообщалось, что в Госдуме выдвинули предложение конкретизировать правила перевозки животных в автомобилях. Новые условия будут подразумевать обязательное использование автобоксов и специальных контейнеров.
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