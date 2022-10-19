Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии для ряда категорий граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин расширил возможности получения региональной социальной доплаты к пенсии для некоторых граждан. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Изменения, в частности, коснутся студентов 18–23 лет очной формы обучения, которые получают пенсию по инвалидности или потере кормильца. Они смогут получать доплату при временном трудоустройстве или участии в общественных работах по направлению государственной службы занятости.

"Сохранение права на получение доплаты к пенсии в периоды временного трудоустройства должно способствовать повышению социальной активности молодых людей и помогать им интегрироваться в общество", – говорится в сообщении.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что с ноября удвоенную выплату к страховой пенсии по старости начнут получать пенсионеры, которым в октябре исполнилось 80 лет. Он напомнил, что страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты и средств на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые заработал человек.



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