Эксперт рассказала, когда работодатель может попросить вернуть часть зарплаты

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Вернуть начисленные по ошибке средства можно только по своему личному желанию, утверждает доцент кафедры РЭУ Плеханова Людмила Иванова-Швец. По ее словам, работодатель не может требовать возврата этих средств.

"Все, что работодатель начислил работнику сверх положенных выплат ошибочно, работник может вернуть только добровольно, и даже если человек увольняется, работодатель не может взыскать с работника переплаченные суммы без согласия работника", – отметила эксперт в беседе с изданием "Прайм".

Доцент добавила, что может произойти счетная ошибка. Чтобы вернуть средства по такой оплошности, работодатель должен составить акт и уведомить специалиста о возврате средств.

Если сотрудник не захочет вернуть деньги, подчеркнула Иванова-Швец, работодатель имеет право решить этот вопрос через суд.

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