В ГД готовят законопроект о раннем выходе на пенсию для многодетных отцов

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В Госдуме готовят законопроект о раннем выходе на пенсию отцов, воспитывающих трех и более детей. Им хотят снизить пенсионный возраст на три года от положенного по закону. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующий законопроект внесет депутат Александр Спиридонов. По его словам, признание значимости роли отца и ответственного отцовства позволит улучшить социально-демографическую ситуацию в стране.

Уточняется, что законопроект коснется и тех отцов, у которых есть усыновленные дети. Документ планируется представить в нижнюю палату до конца весенней сессии.

По подсчетам экспертов, принятие закона может затронуть около 1,5 миллиона человек. Одновременно с этим, считают специалисты, подобное нововведение может привести к небольшому "бюджетному стрессу" при среднем доходе многодетных отцов в 32 тысячи рублей.

Ранее с аналогичной инициативой выступили в комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей. Было предложено снизить пенсионный возраст многодетных отцов на один год за каждого ребенка, но не более пяти лет.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. С такой инициативой он обратился к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину.

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