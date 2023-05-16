В ГД предложили продлить статус многодетной семьи до окончания обучения старших детей

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Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила расширить статус многодетности на семьи, где детям больше 18 лет, но они продолжают очное обучение в вузах и колледжах. Такой идеей она поделилась в своем телеграм-канале.

Парламентарий напомнила, что Минтруд хочет закрепить единый статус многодетности, признав таковыми семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми. По мнению же Филатовой, достижение возраста 18 лет ничего не говорит о финансовой независимости ребенка. Кроме того, добавила она, большинство выпускников российских школ продолжают обучение, к тому же зачастую на платных программах.

"По мнению министерства труда, многодетной должна считаться семья, которая воспитывает трех и более несовершеннолетних детей. <...> Полагаю, стоит "продлить" многодетность до окончания очного обучения старших детей либо до их устройства на работу в период того же очного обучения", – написала депутат.

Накануне стало известно, что министерство труда РФ предлагает считать семью многодетной, если в ней родители воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Представитель ведомства отмечала, что сейчас регионы сами определяют параметры этого статуса, однако, по ее мнению, в этом вопросе необходим единый подход.

