Минтруд предложил считать многодетными семьи с тремя и более детьми

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Министерство труда РФ предложило считать семью многодетной, если в ней родители воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елену Семенову.

Семенова отметила, что регионам необходимо дать право самим определять категории семей, которые будут относиться к многодетным.

"В настоящее время в региональном законодательстве понятие многодетной семьи различается в зависимости от субъекта. Считаем, что действительно нужно определить единый подход к установлению статуса, гарантии многодетным семьям", – отметила она на круглом столе в Госдуме.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин предложил дать определение понятию многодетная семья. Первый замглавы комитета Госдумы по делам семьи Татьяна Буцкая отмечала, что, устанавливая количество детей, которое будет определять статус такой семьи, важно не ущемить их права.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице за 10 лет стало почти втрое больше многодетных семей. Сейчас в городе их 195 тысяч. Он подчеркнул, что во многом это результат семейной политики, которая реализуется в городе в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей Москвы".

Кроме того, многодетным семьям предложили давать сертификаты на покупку машины. С подобным заявлением выступила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Она отметила, что проект позволит значительно улучшить положение многодетных семей, особенно тех, кто проживает в сельской местности.

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