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Общество

08:32

Москвичи смогут посмотреть историю показаний счетчиков

технологии город общество ЖКХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале мэра и правительства Москвы обновлен виджет "Коммунальные услуги". Обновления позволят пользователям отслеживать потребление воды и электричества.

В виджете теперь сохраняются показания приборов учета воды и электричества за предыдущие периоды. Также через него можно будет вносить данные по счетчикам воды на два месяца вперед.

"При помощи виджета горожане передают показания водо- и электросчетчиков в личном кабинете. Новая функция позволит жителям следить за тем, как потребляются ресурсы в квартире. Те, кто планирует длительный отпуск или командировку, смогут также вносить данные приборов учета воды на два месяца вперед, исходя из среднего значения за всю историю показаний. Так они смогут получать квитанцию и оплачивать счета онлайн своевременно, независимо от местонахождения", – отметили в департаменте информационных технологий.

Если показания не передаются более трех месяцев, то расчет проводится по нормативам, добавил департамент.

Всего на портале мэра сейчас доступно более 340 услуг и сервисов, которые облегчают взаимодействие горожан с учреждениями, оплату счетов, оформление и подачу документов. Каждый день свой личный кабинет посещает около 1 миллиона человек.

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