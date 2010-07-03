Виджет с данными о пенсионных накоплениях появился для москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый виджет "Пенсионный фонд" появился в личном кабинете на mos.ru. Москвичи смогут отслеживать состояние своего индивидуального лицевого счета (ИЛС) в ПФР и контролировать поступление на него пенсионных отчислений онлайн, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С помощью виджета можно запросить и скачать полную выписку о состоянии счета.

Как уточняется, у пользователей, которые прикрепили к профилю проверенный СНИЛС, виджет появится автоматически.

В виджете будет информация о страховщике, у которого формируются накопления, трудовой стаж, индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), а также сумма страховых взносов, которую направили на накопительную часть пенсии.

Ранее сообщалось, что более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей. С помощью портала mos.ru можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы" и выбрать, чем будут питаться дети в образовательной организации.

Также на mos.ru появилась возможность подать заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы. Такое право есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.

Родители или законные представители ребенка могут подать заявление в разделе "Услуги" ("Услуги" – "Образование" – "Среднее общее"). После рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет.