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Город

21 января, 15:22

Тестирование поездов "Москва 2020" в метро планируют начать в марте

транспорт метро город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тестирование поездов "Москва 2020" планируют начать в столичном метро в марте, сообщил журналистам заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Первые поездки будут без пассажиров.

"Мы тестируем поезда "Москва 2020". "Сырые" поезда мы поставить не можем. Это поезд, который по своим характеристикам существенно отличается от тех поездов "Москва", которые вы уже видите. Там более широкие двери, иной дизайн, больше табло, удобнее поручни, другие сиденья", – рассказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что в этом году планируется получить 600 новых вагонов метро.

Ранее сообщалось, что в 2020 году среди ключевых проектов развития транспортной системы будут строительство 8–9 новых станций метро и порядка 100 километров новых дорог, обновление подвижного состава метро, начало тестирования нового поезда "Москва 2020", а также запуск II этапа Единого диспетчерского центра Московского метрополитена.

Начальник дирекции инфраструктуры московской подземки Дмитрий Дощатов рассказал, что сегодня около 2,7 тысячи вагонов столичного метро оборудовано новейшей системой обеззараживания воздуха. По его словам, Московский метрополитен не только занимается уборкой прилегающих территорий, вестибюлей, станций и вагонов, но и закупает инновационный подвижной состав с системой обеззараживания. Процесс происходит во время движения поезда, поскольку система установлена в кондиционер.

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