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Общество

19 февраля, 09:07

Пользователи приложения "Метро Москвы" построили более 10 млн маршрутов

общество город транспорт технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пользователи мобильного приложения "Метро Москвы" построили более 10 миллионов маршрутов на метро и Московских центральных диаметрах с момента их запуска. К открытию нового вида транспорта сервис был обновлен новыми функциями для удобства пассажиров, передает портал мэра и правительства столицы.

Приложение подсказывает горожанам наиболее короткий путь по Москве и помогает выбрать удобный вид транспорта.

"Приложение подскажет, через сколько минут к железнодорожной платформе прибудет поезд. Пользователи сервиса могут удаленно пополнить транспортную карту “Тройка”, в том числе записать на нее абонементы для поездок на МЦД", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что приложение было запущено в январе 2017 года. С того момента его скачали свыше 3 миллионов раз. Еженедельно пассажиры выбирают через сервис "Метро Москвы" более 2 миллионов маршрутов.

Помимо этого, в приложении можно узнать об основных столичных достопримечательностях, открытии новых станций, ремонтных работах и действующих тарифах на проезд на любом виде транспорта. Кроме того, сервис предоставляет сведения о перехватывающих парковках и количестве мест на них.

Ранее стало известно, что время ожидания трамваев трех маршрутов в Москве сократилось вдвое. В часы пик маршруты № А, 3 и 39 стали следовать с интервалом в 6 минут.

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