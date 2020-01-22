255 поездов "Москва" будут перевозить пассажиров метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К концу этого года пассажиров метро будут перевозить 255 поездов "Москва". Парк столичной подземки пополнится более 80 новыми составами. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что наибольшее количество инновационных поездов запустят на Таганско-Краснопреснеской линии, являющейся самой востребованной веткой.

Кроме нее составы типа "Москва" будут курсировать еще на четырех линиях: Сокольнической, Калужско-Рижской, Большой кольцевой и Некрасовской.

"Поезда "Москва" начали курсировать в 2017 году, но уже сейчас стали вторыми по распространенности в подземке. Они составляют более 20 процентов от эксплуатируемого парка поездов. Самыми массовыми поездами пока остаются "Номерные", третье место занимают составы "Ока", – сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Такие составы отличаются сквозным проходом через вагоны, более широкими дверными проемами и местами для инвалидных колясок в головных вагонах. Помимо этого в вагонах можно заряжать гаджеты с помощью встроенных USB-портов и прокладывать маршрут на сенсорных мониторах.

Ранее сообщалось, что тестирование поездов "Москва 2020" в метро планируют начать в марте. Отмечалось, что в этом году планируется получить 600 новых вагонов метро.