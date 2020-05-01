Запущен бот для проверки привязки "Тройки" к цифровому пропуску

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты создали бот для проверки привязки транспортной карты "Тройка" к цифровому пропуску. Об этом проинформировали в Telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы создали специальный бот для удобства москвичей, где они могут проверить "Тройку". Не забудьте посмотреть, привязана ли карта, перед поездкой", – говорится в сообщении.

Отмечается, что воспользоваться данной услугой можно по ссылке на чат @MosCardCheckBot.

Ранее сообщалось о том, что робот поможет москвичам получить цифровой пропуск через СМС-сообщения. Для получения необходимых подсказок горожанам следует позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77 и ответить на ряд вопросов о типе пропуска, документах и транспорте. После этого робот продиктует шаблон СМС-сообщения для верного оформления цифрового разрешения.

В Москве и Подмосковье пропускной режим был введен с 15 апреля. С 22 апреля в столице начала действовать автоматическая система проверки пропусков. При этом есть категории граждан, которым пропуск не нужен: военнослужащие, полицейские, чиновники, нотариусы, журналисты и охранники. Им достаточно оформить привязку транспортной карты или номера машины.

Общественным транспортом в столице можно пользоваться только при наличии транспортных карт "Тройка", "Стрелка" или социальной карты. Номер проездного документа нужно указать при оформлении пропуска.

Помимо этого, к цифровому пропуску следует привязать и государственный номер авто в том случае, если человек собирается передвигаться на своей машине. Чтобы быть уверенным, что госномер автомобиля привязан к пропуску, его необходимо проверить в специальном сервисе.

Аналогичная возможность есть и для "Тройки". Отмечается, что с момента привязки карты к пропуску и до первой поездки должно пройти не менее пяти часов.