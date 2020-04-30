Минздрав запустил виртуального помощника по имени Зожик

Фото: takzdorovo.ru

Минздрав России запустил виртуального помощника по имени Зожик, который расскажет пользователям все о COVID-19. Новинка появилась на портале Минздрава takzdorovo.ru, который посвящен здоровому образу жизни. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Робот занимается спортом, правильно питается, не имеет вредных привычек, знает о новой коронавирусной инфекции и готов делиться достоверной информацией. Главные преимущества виртуального ассистента – это его доступность в любое время и высокая скорость ответа на обращения граждан", – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что важнейшей целью портала takzdorovo.ru является мотивирование граждан к формированию здорового образа жизни.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, одним из мифов о коронавирусе является предположение о пользе употребления спиртных напитков.

"Виртуальный помощник не только ответит на вопросы о COVID-19 и поможет развеять мифы, связанные с факторами риска, но и на собственном примере покажет, как правильно вести здоровый образ жизни", – приводятся в сообщении слова замминистра.

Ранее заработало приложение "Социальный мониторинг", созданное для зараженных коронавирусом, которые проходят курс лечения дома. Благодаря этому приложению инфицированные москвичи смогут оставаться дома и информировать о соблюдении ими карантинного режима. В систему встроена возможность электронного мониторинга, которая фиксирует местонахождение зараженного коронавирусом человека, находящегося на домашнем курсе лечения.

