Самые необычные факты и мифы о московском метрополитене

В этом году Московский метрополитен отмечает 85 лет. Практически целый век пассажиры могут без проблем и без пробок быстро передвигаться из одного конца столицы в другой. При этом из года в год границы метрополитена расширяются: появляются новые линии и станции, наземное метро и диаметры. Большие достижения в развития метрополитена видят многие. Но мало кто знает все секреты столичной подземки. Рассказываем самые интересные и необычные факты о московском метро.

Свыше 2,5 млрд поездок

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Московский метрополитен – самая большая транспортная сеть в России и одна из крупнейших в мире. Подземка работала беспрерывно, даже в самые тяжелые времена. И периодически она ставит собственные рекорды.

Например, в 2019 году в московском метро пассажиры совершили свыше 2,5 млрд поездок. Только вдумайтесь в эту цифру! Кроме того, московское метро занимает первое место в мире среди других метрополитенов по точности соблюдения расписания.

Голоса метро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые интересные факты – это те, с которыми сталкиваешься каждый день, но никогда не задумываешься о них. Один из таких – это голоса, озвуичвающие остановки в метро. Если проехать по ветке от конечной до конечной, озвучка поменяется – с мужской на женскую.

Такое решение было принято для ориентации слепых и слабовидящих пассажиров. Мужской голос объявляет станции при движении к центру, женский – в сторону области. На Кольцевой система работает иначе: мужской голос называет станции при движении по часовой стрелке, женский – в обратную сторону.

Кстати, голоса, которые вы слышите ежедневно, принадлежат сегодня Юлии Романовой-Кутьиной и Алексею Россошанскому. Объявления на английском языке записали дикторы Светлана Екименко и Павел Новичков.

Метро в цифрах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Не менее интересно выглядит метро в цифрах. Столичная подземка – это 15 линий метро длинной 780 километров и 333 станции, с учетом метро, МЦК, ММТС, МЦД.

Также метрополитен насчитывает 370 вестибюлей, 20 депо, более 6 тысяч вагонов поездов, 3,7 тысяч турникетов, 5,7 тысяч светофоров, 900 эскалаторов общей длинной в 37 километров и 14 тысяч камер наблюдения.

В сутки по подземке проходят более 12,5 тысяч поездов. На них москвичи и гости столицы совершают более 9,5 миллионов поездок по будням с учетом МЦК и МЦД.

Дубляж

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Две "Арбатские" и две "Смоленские" станции на Арбатско-Покровской и Филевской линиях вряд ли еще кого-то удивляют. Хотя на деле такой выбор названий выглядит странным. Но у всего, как и у этого факта, есть история.

"Арбатская" и "Смоленская", которые сейчас относятся к Филевской линии, были построены в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны возле "Смоленской" бомба пробила перекрытие тоннеля, упала внутрь, но не взорвалась. Перекрытие залатали, но случай взяли на заметку.

После войны, с началом эпохи ядерного оружия, метро стали рассматривать как бомбоубежище на случай атомной войны. Старые линии решили продублировать тоннелем глубокого заложения. Так в начале 50-х появились станции "Арбатская", "Смоленская" и "Киевская" Арбатско-Покровской линии.

Однако позже "расконсервировали" и станции Филевской линии – ради строительства подземки в спальных районах. Так "Арбатских" и "Смоленских" стало по две, а название "Киевская" носят целых три станции.

Строительство метро придумали черви

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В далекие 30-е годы строительство тоннелей метрополитена доставляло куда больше проблем, чем сегодня: первые станции строились вручную – киркой и лопатой. Сегодня силы метростроителей экономят передовые технологии. Для прокладки тоннелей используют полностью автоматизированную сверхпрочную конструкцию под названием "проходческий щит".

Уже догадались, причем тут черви? По легенде изобретатель первого в мире "проходческого щита" англичанин Марк Брунель придумал такую конструкцию после того, как пригляделся к "работе" обыкновенного корабельного червя. Бурунель заметил, что голова моллюска покрыта жесткой раковиной с зазубренными краями. С помощью нее червь буравил дерево, оставляя за собой на стенках хода гладкий защитный слой извести. Идея превратилась в конструкцию в 1817 году, а уже в 1825 году с помощью первой модели "щита" началось строительство тоннеля под рекой Темзой в Англии.

Кстати, московские строители первыми в мире с помощью тоннелепроходческих щитов стали прокладывать наклонные тоннели для эскалаторных зон. Специальный комплекс разработали в Канаде по заказу Мосметростроя. С его помощью впервые совершили щитовую проходку тоннеля для эскалаторов – на станции "Марьина роща" Люблинско-Дмитровской линии метро.

"Холодильники" в метро

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Еще один интересный факт из строительства подземки. В Москве, которую по всюду пересекают река, каналы и различные заводи, самой распространенной проблемой для прокладки тоннелей метро стали плывуны – массы почти пылеобразного песка с примесью 10–15% глины, пропитанные водой.

А самый простой способ бороться с ними придумали еще в прошлом веке при строительстве первых линий метрополитена в Москве. Это заморозка грунта. Способов несколько – расскажем о самом старинном.

Его еще называют "рассольный". Грунт вокруг места работ замораживают с помощью специальных холодильных машин. Они с помощью специальных труб, помещенных в проблемный грунт, создают циркуляцию незамерзающего рабочего рассола хлористого кальция. Примерно спустя месяц трудов "подземных холодильников" грунт смерзается в монолитную массу, которая защищающает место работ от проникновения грунтовых вод и осыпания стенок тоннелей.

Правда, сейчас такой способ, как и заморозку почвы азотом, используют редко. Сегодня существует более совершенная и достаточно экономичная альтернатива – цементация грунтов.

Астрологический смысл кольцевой линии

Фото: ТАСС/Татьяна Макеева

Кольцевой линии столичного метрополитена приписывают множество легенд и тайных смыслов. Один вариант принадлежит астрологам. По мнению некоторых из них, Москва разделена на 12 секторов, каждому из которых приписан определенный знак зодиака.

В неслучайном порядке расположились и остановки на Кольцевой. Началу сектора Овна соответствует станция метро "Курская", следующая за ней "Таганская" соответствует Тельцу. Принцип понятен: "Павелецкая" – Близнецам, "Добрынинская" – Раку, "Октябрьская" – Льву, "Парк культуры" – Деве, "Киевская" – Весам, "Краснопресненская" – Скорпиону, "Белорусская" – Стрельцу, "Новослободская" – Козерогу, "Проспект Мира" – Водолею и, наконец, "Комсомольская" – Рыбам.

Правда, не очень понятно, какие бонусы положены носителю определенного знака на соответствующей станции. Хотя столичных студентов это не интересует – у них свое суеверие. В узких учебных кругах считается, что проезд по полному кругу Кольцевой способствует сдаче экзаменов.

Чашка кофе – лучший проектировщик

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Еще одна легенда – о происхождении Кольцевой. Изначально тоннель такой формы не планировался. Вместо кольца город должны были пересекать диаметры, имеющие пересадки в центре.

Все изменилось во время доклада Иосифу Сталину о планах по строительству. Существует миф, что он, выслушав проектировщиков, очень удачно поставил кружку с кофе прямо на схему. Чашка оставила пятно в форме кольца на идеальном месте – как раз вокруг центра Москвы. Сталину незапланированные изменения понравились, и тогда он якобы настоял на появлении Кольцевой линии. Кстати, согласно этой же легенде коричневый цвет ветки на карте выбран не просто так – это отсылка к кофейному "прошлому".

Кстати, не обошлось без мифов и в диаметре ветки. Изначально Кольцевая должна была быть больше и проходить через Савеловский и Рижский вокзалы – крупные столичные транспортные узлы. Как гласит легенда, план изменили по указанию Георгия Попова, возглавлявшего тогда Министерство городского строительства СССР. Причной якобы стало то, что мать чиновника жила на улице Новослободской, через которую в итоге и пустили кольцо.

Тайна в названии

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На буквах "Б" в названии станции "Библиотека имени Ленина" есть два странных одинаковых отверстия, вокруг происхождения которых ходит сразу несколько легенд.

Первая гласит, что дыры – это боевые ранения. Их оставили когда-то полицейские во время перестрелки с бандитами. Вторая – что отверстия появились после работы пьяных ремонтников. Они пытались на спор вогнать дюбели в букву. Какая из них правдивая – уже не узнать.

