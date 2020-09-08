С 12 сентября поезда не будут останавливаться на станции метро "Каширская"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

На станции "Каширская" Замоскворецкой линии с 12 сентября 2020 года до 25 января 2021 года не будут останавливаться поезда, следующие из центра. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Сообщается, что на станции ведутся работы по подготовке ко вводу ее в состав Большой кольцевой линии столичного метрополитена.

Помимо того, что "Каширская" не будет принимать пассажиров из поездов, следующих в сторону "Кантемировской", на станции также закроют выходы 1 и 2. Ограничение не затронет выходы 3 и 4.

Фото: Дептранс Москвы

В Дептрансе также рассказали, как можно будет пользоваться закрытой "Каширской".

"Чтобы доехать до "Каширской" из центра, проезжайте мимо нее до "Кантемировской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону. Чтобы доехать с "Каширской" на юг, проезжайте до "Коломенской" и пересаживайтесь на поезд в обратную сторону", – объяснили в ведомстве.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, Большая кольцевая линия (БКЛ) построена на 60%. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов заявил, что в 2020 году удалось полностью завершить работы на трех платформах.

Длина БКЛ составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. Кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Первый участок БКЛ на северо-западе Москвы был открыт в феврале 2018 года, там разместилось пять станций – "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА" и "Петровский парк".

