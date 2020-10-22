Транспорт сети "Магистраль" планируют обеспечить бесплатным Wi-Fi в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сеть Wi-Fi может стать доступна в наземном городском транспорте столицы сети "Магистраль" в ноябре. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

"Проект по оборудованию подвижного состава ГУП "Мосгортранс" сетью Wi-Fi охватит магистральные маршруты, соединяющие центр с удаленными районами Москвы. На этих маршрутах работают автобусы, электробусы и трамваи" – рассказали в пресс-службе.

В Мосгортрансе заявили, что бесплатным беспроводным интернетом оснастят 990 транспортных средств, благодаря этому у пассажиров появится возможность во время поездки смотреть видео, слушать музыку и переписываться с друзьями.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации пассажиры моментально об этом узнают благодаря интернету. Соответствующая информация появится на экранах в салонах транспорта.

В сентябре сообщалось, что около 70 новых точек для подключения к бесплатному Wi-Fi установили на улицах внутри Садового кольца. Точки доступа добавились на Тверской улице и Бульварном кольце.

