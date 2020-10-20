Москвичам рассказали, как метро готовится к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичный метрополитен проводит масштабные подготовительные работы к зимнему периоду ежегодно, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказал первый замначальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, работы стартуют уже с середины мая.
"Мы готовим к работе в зимний период инфраструктуру Московского метрополитена – здания, сооружения, уделяя особое внимание открытым участкам пути", – приводятся в материале слова Дощатова.
Отмечается, что основным элементом инфраструктуры системы теплоснабжения являются тепловые пункты, в которые приходит отопление, а затем горячее водоснабжение распределяется по всей станции.
"Всего таких пунктов у нас 270. На сегодня они все проверены, сделаны необходимые регламентные работы, проведены ревизии, и мы готовы их включать в зимний период", – отметил Дощатов.
Отопление в столичной подземке планируют включать по мере снижения температуры.
По словам Дощатова, в метро также устанавливают дополнительные двери в вестибюлях и готовят тепловые завесы. Всего планируется установить пять тысяч дверей. Специалисты работают по ночам, чтобы не создавать неудобства для пассажиров.
"Одни из основных элементов, которые мы готовим к работе в зиму, – это тепловые завесы. Ими оборудованы все станции, их основное назначение – это отсечка холодного воздуха, который может поступать снаружи", – отметил он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичную систему ЖКХ полностью подготовили к прохождению осенне-зимнего сезона. По словам градоначальника, в этом году из-за пандемии коронавируса сроки начала работ были сдвинуты на два месяца.
Кроме того, в 2020 году в столице продолжилась реализация программы модернизации городской коммунальной и энергетической инфраструктуры. Станция "Бирюлево-Борисовская" также входила в нее, и в этом году работы на ней были завершены.
Станция обеспечивает теплом свыше 400 тысяч москвичей. В рамках реконструкции на станции установили комплекс технологических защит от резкого повышения давления.
Также в Москве заготовили резервы топлива в виде 378 тысяч тонн угля, 357 тысяч тонн мазута и 25,3 тысячи тонн дизельного топлива. С их помощью столица сможет автономно обеспечивать теплогенерирующие объекты в течение семи суток.
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