Пассажиры метро и МЦК смогут сэкономить на проезде по карте "Мир" до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
До конца года обладатели карты "Мир" и пользователи Mir Pay смогут сэкономить на проезде в столичном метро и на МЦК.
С 1 сентября поездки для них будут дешевле на 10 рублей. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно приложить карту "Мир" к боковому турникету, поддерживающему оплату банковскими картами.
Также сэкономить можно с помощью платежного сервиса Mir Pay. Для этого к турникету надо поднести экран смартфона с приложением. Сумма скидки возвращается на карту спустя несколько минут после оплаты проезда.
Отмечается, что в столичной подземке оплатить проезд можно банковскими картами MasterCard, Visa, UnionPay, "Мир" или смартфонами с Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Huawei Pay.
Ранее сообщалось, что пассажиры столичного метро могут сделать свою карту "Тройка" персонализированной. Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы".
Сервис поддерживает систему обратной связи с пассажирами. В нем также доступна функция переноса билета, благодаря которой пассажирам больше не нужно беспокоиться о потере карты.
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