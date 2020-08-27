Карта "Тройка" стала персонализированной

Пассажиры столичного метро могут сделать свою карту "Тройка" персонализированной, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Для этого нужно зарегистрироваться в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Сервис поддерживает систему обратной связи с пассажирами. В нем также доступна функция переноса билета, благодаря которой пассажирам больше не нужно беспокоиться о потере карты.

Кроме того, присутствует напоминание о пополнении баланса. Приложение можно установить на платформы iOS и Android. При этом для владельцев гаджетов Apple доступна удаленная продажа билетов. Помимо прочего, пассажиры могут просматривать историю своих поездок и пополнений.

Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, обновление приложения упростит пользователям передвижение по столице. Он добавил, что перед официальным запуском обновления горожане смогут его протестировать. Каждому участнику будут направляться задания в виде квеста.

В новой версии приложения изменятся дизайн и принцип навигации. Предполагается, что таким образом будет легче ориентироваться в метро и городе. Подать заявку на тестирование можно на сайте: mobile.mosmetro.ru. Самым активным участникам подарят проездные на три месяца.

Ранее Ликсутов рассказал, что Москва готова предложить свою билетную систему всем регионам России.Он отметил, что в стране сейчас используется множество различных билетных систем, что затрудняет создание удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.