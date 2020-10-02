Более миллиона держателей карты "Тройка" вошли в программу лояльности "Город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более миллиона держателей московской карты "Тройка" стали участниками программы лояльности "Город". Об этом говорится в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

"Город" – бонусная программа для держателей "Тройки" на территории Москвы и Московской области. В программе лояльности "Город" уже более миллиона участников. Пользователи накопили больше 150 миллионов бонусов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно о расширении программы лояльности. Пассажиры столичной подземки смогут получить бонусы за все типы купленных билетов.

Отмечалось, что москвичам начислят бонусы за последние полгода, то есть зачисление будет идти ретроспективно. В соответствии с новыми изменениями теперь все пассажиры, снова покупающие или записывающие билет "Единый" на "Тройку" автоматически получат 3% от стоимости бонусами.

Доступны бонусы и скидки от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты и других партнеров программы лояльности. В результате жители Москвы могут потратить накопленные бонусы на реальные услуги или товары.

