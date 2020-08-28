2 тыс именных карт получат первые пользователи обновленного приложения "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первые 2 тысячи пользователей обновленного приложения "Метро Москвы" получат именные карты "Тройка", сообщает пресс-служба столичной подземки.

Всего в тестировании новой системы решили поучаствовать более 14 тысяч человек. В связи с этим было принято решение расширить базу получателей именных карт на 1 тысячу пользователей.

"Мы не ожидали такого отклика от наших пассажиров и очень признательны за такую активную позицию. Поэтому мы приняли решение удвоить наш призовой фонд и подарить еще одну тысячу именных карт "Тройка", – рассказали в пресс-службе метро Москвы.

Сообщается, что 28 августа все изъявившие желание принять участие в тестировании приложения получат инструкции с описанием всех этапов тестирования. Первое задание будет направлено после 1 сентября.

Для участия в процедуре нужно было зарегистрироваться на сайте mobile.mosmetro.ru. Первой тысяче пользователей после прохождения второго этапа тестирования отправят ссылку для оформления именной "Тройки".

В обновленном приложении "Метро Москвы" пользователи смогут просматривать историю своих поездок и пополнений. Также горожанам будут доступны специальные предложения.

В приложении можно будет узнавать статус обращений и бонусный баланс карты в программе лояльности город. Пользователи Apple смогут удаленно покупать все типы билетов.

Ранее сообщалось, что после снятия режима самоизоляции москвичи продлили более 632 тысяч билетов. Чаще всего за услугой обращались школьники, учащиеся колледжей, студенты и аспиранты.