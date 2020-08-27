Свыше 14 тысяч сувениров приобрели посетители интернет-магазина Московского метрополитена

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За три месяца посетители интернет-магазина Московского метрополитена приобрели более 14 тысяч сувениров.

Самым популярным приобретением стала карта "Тройка" на различных носителях. Также среди лидеров продаж оказались магниты, значки, ручки и силиконовые браслеты.

С 20 августа до 31 августа приобрести брендированные сувениры можно со скидками до 60%. Пассажирам доступно около 300 различных видов товаров. Карта "Тройка" в акции не участвует.

Приобрести сувениры можно в магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине по адресу shop.mosmetro.ru.

Ранее сообщалось о запуске в столичной подземке чат-бота. Он нацелен на консультирование пассажиров. Механизм работы уже продуман, а также ему выбрали имя – "Александра".