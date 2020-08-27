Свыше 14 тысяч сувениров приобрели посетители интернет-магазина Московского метрополитена

Фото: Москва 24/Александр Авилов
За три месяца посетители интернет-магазина Московского метрополитена приобрели более 14 тысяч сувениров.
Самым популярным приобретением стала карта "Тройка" на различных носителях. Также среди лидеров продаж оказались магниты, значки, ручки и силиконовые браслеты.
С 20 августа до 31 августа приобрести брендированные сувениры можно со скидками до 60%. Пассажирам доступно около 300 различных видов товаров. Карта "Тройка" в акции не участвует.
Приобрести сувениры можно в магазинах метрополитена на станциях "Маяковская" и "Трубная", на стойках "Живое общение", а также в интернет-магазине по адресу shop.mosmetro.ru.
Ранее сообщалось о запуске в столичной подземке чат-бота. Он нацелен на консультирование пассажиров. Механизм работы уже продуман, а также ему выбрали имя – "Александра".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: