Территорию возле станции МЦД Славянский бульвар благоустроят

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Работы по благоустройству проведут около станции метро "Славянский бульвар" и одноименной платформы МЦД-1. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, после открытия Московских центральных диаметров значительно выросла проходимость улицы Герасима Курина. Бирюков отметил, что пешеходам было неудобно – возле станции были узкие тротуары, мешали гаражи, не было качественного освещения.

"Поэтому было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых в этом районе появится хорошо освещенный и комфортный пешеходный бульвар, где можно будет отдохнуть и прогуляться после рабочего дня", – рассказал Бирюков.

В ходе благоустроительных работ провода перенесут под землю, что улучшит внешний вид территории. Бирюков отметил, что половина работ уже выполнена, поэтому благоустройство планируют завершить до конца года. Сейчас специалисты обустраивают тротуары.

На территории около станции появятся специальные площадки для дрессировки собак, а в зонах отдыха поставят лавочки и качели. Автолюбители смогут воспользоваться парковками. Также, по словам Бирюкова, вдоль бульвара поставят фонари, высадят деревья и кустарники.

Ранее в Москве отремонтировали подземный переход на Казанском вокзале – он был закрыт 14 лет. По переходу можно пройти от Новорязанской улицы до станции "Комсомольская".