Порядка 50 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Порядка 50 тысяч "умных" фонарей появится в Москве до конца 2020 года, заявил заместитель мэра в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, данные светильники оборудуют контроллерами, которые передают сигнал в Центр управления сетями. Это позволяет диспетчерам дистанционно управлять городским освещением. Так, специалисты могут регулировать яркость, проверять напряжение, оперативно реагировать на неполадки.

"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. В частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных фонарей", – приводит Агентство "Москва" слова Бирюкова.

Он подчеркнул, что в городе уже установлено около 70 тысяч устройств, что составляет более 10 процентов общего количества городских светильников. Контроллеры планируется поставить на всех уличных фонарях в течение пяти лет.

Кроме этого, на опоры освещения в городе идет установка радиометок, которые позволяют собирать данные о светильниках.

"В этом году будет установлено почти 85 тысяч беспроводных идентификаторов. Благодаря им специалисты смогут быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря, материал, из которого он изготовлен", – заключил заммэра.

Ранее стало известно, что специалисты благоустроят территории около 11 поликлиник, в которых завершается капремонт, по единому стандарту. Работы уже стартовали и завершатся до конца этого года.

